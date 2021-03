A mítica FAMEL XF-17 está de regresso mas elétrica

Esta moto elétrica – primeiro veículo do género a ser fabricado em Portugal – respeita o design da original a gasolina de 50 cc.

A mítica FAMEL XF-17, que foi um dos trunfos da empresa de Águeda nos anos 70 e 80 do século passado, está de regresso com uma versão elétrica e com o custo de 4.100 euros.

A FAMEL, que foi uma referência no país, acabou por falir, mas o grupo de engenheiros que comprou a marca acaba de anunciar a versão e-XF, a revolucionária versão elétrica daquele campeão de vendas da década de 70.

As encomendas já podem ser feitas.

Esta moto elétrica – primeiro veículo do género a ser fabricado em Portugal – respeita o design da original a gasolina de 50 cc.

