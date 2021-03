Anadia: Novo percurso do “Caminho de Fátima” orçado em mais de 207 mil euros

O objetivo passa por retirar os peregrinos do tão movimentado e perigoso IC2, dando maior segurança a todos os utilizadores do troço que atravessa algumas freguesias do concelho, na direção Norte-Sul.

O ‘Caminho de Fátima’, na área do concelho de Anadia, vai ter um novo percurso.

Na última reunião de executivo, realizada no passado dia 17, foi aprovado, por unanimidade, o projeto, o caderno de encargos e abertura de concurso público para esta empreitada cujo investimento global será superior a 207 mil euros.

A construção deste novo percurso, numa extensão de 4.500 metros lineares, tem um prazo de execução de quatro meses.

Na ocasião, a edil Teresa Cardoso começou por recordar que o traçado foi bastante discutido e o percurso não mereceu a concordância imediata da Câmara Municipal de Anadia, contudo “foi encontrado um meio termo, retirando os peregrinos, numa parte do percurso, do IC2, passando o caminho a fazer-se por um percurso alternativo paralelo à EN1/IC2”, destacou.

Recorde-se que já em 2019, a autarquia anadiense realizara uma primeira intervenção, por administração direta, por forma a proceder à desmatação para a abertura do percurso.

