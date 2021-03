Anadia volta a perder em casa

Em jogo em atraso da 11.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal, o Anadia derrapou de novo em casa, ao perder por 2-1 com o Castro Daire. Foi a segunda derrota consecutiva em casa no espaço de cinco dias. Os Trevos mantém dois pontos de avanço para Canelas 2010 e Lourosa, mas perderam excelente oportunidade para ganhar terreno aos adversários na luta pelo primeiro lugar.