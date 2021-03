Câmara da Mealhada assinala “Hora do Planeta”

A Hora do Planeta é um evento histórico da WWF, que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso para com o planeta.

A Câmara da Mealhada aprovou, por unanimidade, em reunião de executivo , assinalar e apoiar a “Hora do Planeta”, a iniciativa da organização global de conservação de natureza WWF, com medidas como a implementação do projeto piloto de bicicletas partilhadas.

Dia 27 de março, entre as 20h30 e as 21h30, as luzes do edifício dos Paços do Concelho serão, simbolicamente, desligadas.

Ao ser signatário da declaração de compromisso da WWF, além do simbólico apagar de luzes, o município compromete-se a sensibilizar os munícipes, através das suas redes sociais digitais e físicas, para a atual situação de emergência climática e para as previsões de que Portugal será um dos países da União Europeia mais afetado pelos efeitos das alterações climáticas. E assume, como principal medida para este ano, a implementação de um projeto piloto de bicicletas partilhadas, designado de “Bipe-Bipe Mealhada”, financiado pelo Fundo Ambiental, no âmbito do Aviso n.º 7779/2020, como medida de promoção da educação e da mobilidade sustentável.

O Município de Mealhada decidiu posicionar-se como ator chave, no processo de adaptação e mitigação das alterações climáticas, ao subscrever o Pacto de Autarcas, a 29 de junho de 2018, e ao apresentar o seu Plano de Ação para o Clima e Energia Sustentável 2030, a 30 de setembro de 2020, onde elenca programas, medidas e metas para a mitigação e adaptação às alterações climáticas.

A Hora do Planeta é um evento histórico da WWF, que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso para com o planeta. Atualmente, o planeta enfrenta o duplo problema das alterações climáticas e da perda de biodiversidade, pelo que o maior movimento global pelo ambiente procura mobilizar cidadãos, empresas e governos para fazerem parte da discussão e das soluções necessárias para construir um futuro saudável e sustentável para o planeta e para todos. Este ano, o tema é “Água e Alterações Climáticas”, alicerçado no conceito “Liga-te ao Planeta”.

Começou como um evento simbólico de apagar de luzes em Sydney em 2007, e, atualmente, a Hora do Planeta, é celebrada em mais de 188 países e territórios como um momento global de solidariedade pelo planeta. Em 2020, aderiram 111 municípios portugueses à Hora do Planeta, entre os quais o Município de Mealhada.