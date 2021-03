Dia das Florestas assinalado com a plantação de carvalho em Cantanhede

Helena Teodósio desafiou os munícipes a acompanharem as publicações que ao longo da semana vão ser apresentadas na página do facebook do município.

O Dia Internacional das Florestas foi assinalado em Cantanhede com a plantação de um carvalho alvarinho no Parque Verde da Cidade. De forma simbólica, devido aos condicionalismos decorrentes da pandemia, Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal de Cantanhede considerou que o ato “tem na prática o mesmo valor simbólico associado às várias ações que a autarquia promovia todos os anos para celebrar a efeméride”.

A líder do executivo camarário cantanhedense lamenta que, “pelo segundo ano consecutivo, as escolas não possam estar diretamente envolvidas nas iniciativas que visam despertar a consciência coletiva para a importância dos valores da ecologia e motivar os cidadãos para a adoção de estilos e em harmonia com o meio ambiente”, e alimenta “a expetativa de que no próximo ano já haja condições para retomar as atividades habitualmente programadas no âmbito da Semana da Floresta, a propósito do dia mundial dedicado a esta temática”.

Na ocasião, a presidente da autarquia mostrou-se bastante satisfeita com o trabalho desenvolvido pelo Gabinete Técnico Florestal do Município, nomeadamente pela sua “capacidade em mobilizar várias entidades para dar corpo a ações informativas e pedagógicas dirigidas a toda a comunidade, muito particularmente às crianças e jovens, o que de resto está a fazer de novo por via digital uma vez que a situação pandémica que vivemos impossibilita as habituais ações presenciais junto da comunidade escolar”.

Helena Teodósio desafiou ainda os munícipes a acompanharem as publicações que ao longo da semana vão ser apresentadas na página do facebook do Município de Cantanhede. “Temos o dever coletivo de assegurar a preservação e valorização desses ecossistemas geradores de múltiplos benefícios, para que possam ser usufruídos pelas gerações futuras em condições ainda melhores daquelas em que se encontram atualmente”, referiu ainda.