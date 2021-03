Colisão entre dois veículos provoca três feridos em Oiã

Estiveram no local três ambulâncias, duas delas dos Bombeiros de Oliveira do Bairro e a outra da corporação de Águeda, com um total de seis operacionais.

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou três feridos ligeiros, ao princípio da noite desta terça-feira, na Zona Industrial de Oiã, confirmou fonte dos Bombeiros de Oliveira do Bairro.

O alerta para os bombeiros foi dado por volta das 19h para o acidente na rua principal daquela Zona Industrial, desconhecendo-se a origem desta colisão.

Os três feridos, todos ligeiros, foram transportados para o Hospital de Aveiro.

Estiveram no local três ambulâncias, duas delas dos Bombeiros de Oliveira do Bairro e a outra da corporação de Águeda, num total de seis operacionais.

Também esteve no local uma viatura para limpeza da via com quatro operacionais, para além de uma patrulha da GNR de Oliveira do Bairro.