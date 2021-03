Comemorações do centenário do PCP passam pelo Luso

No distrito de Aveiro, as iniciativas vão realizar-se no dia 6 de março, no Luso, Aveiro e Espinho.

O Luso está na rota das comemorações do centenário do Partido Comunista Português (PCP), que se realizam ao longo da próxima semana em todo o país. No distrito de Aveiro, as iniciativas vão realizar-se no dia 6 de março, pelas 15h, no Luso, concelho da Mealhada (Casal de Sto. António), Aveiro (Av. Dr. Lourenço Peixinho) e Espinho.

Segundo informação enviada ao JB pelo partido, durante a primeira semana de março, o PCP desenvolverá “uma série de ações de contacto com os trabalhadores do distrito de Aveiro e fará do seu centenário uma jornada de luta, sobre os problemas com que os trabalhadores, o povo e o país se confrontam, de mobilização e exigência para a sua resolução, de defesa e afirmação do seu ideal e projeto libertador”.

A semana terá o seu momento culminante no sábado, dia em que se assinala o centenário da fundação do PCP (6 de março de 1921).

Sob o lema “Liberdade, Democracia, Socialismo – Pelos direitos, a melhoria das condições de vida e o progresso social. Contra a exploração e o empobrecimento”, o PCP trará para a rua “a denúncia dos problemas com que o país está confrontado e a exigência de uma política que responda aos mesmos, assim como aos anseios e reivindicações dos trabalhadores e do povo português, da alternativa patriótica e de esquerda, pela democracia avançada, pelo socialismo”, adianta fonte do partido.