Concurso de fotografia “Na Ótica do Amor” já tem vencedores

Iniciativa do município de Oliveira do Bairro, em colaboração com a CPCJ e com a Equipa para a Prevenção da Violência em Adultos do Centro de Saúde local,registou 25 participações.

Foram entregues, esta segunda-feira, 8 de março, os prémios do Concurso de Fotografia “Na Ótica do Amor”, promovido pelo Município de Oliveira do Bairro, em colaboração com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) concelhia e com a Equipa para a Prevenção da Violência em Adultos do Centro de Saúde local.

Foram premiadas cinco participações, de jovens alunos e alunas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, uma do 3.º ciclo e as restantes do ensino secundário.

A foto vencedora foi a de Beatriz Silva, seguindo-se as participações de Jhonathan Pereira, Gabriel Silva, todos da Escola Secundária de Oliveira do Bairro (ESOB), Gabriel Salas, da Escola E.B. 2,3 Dr. Acácio Azevedo – Extensão Frei Gil, e Cátia Almeida, da ESOB.

Os vencedores receberam, por ordem de classificação, uma mini-impressora “wi-fi”, um “tablet”, uma máquina fotográfica instantânea, uma coluna “Bluetooth” JBL e uns auriculares sem fios.

No momento da entrega dos prémios, Lília Ana Águas, vereadora da Educação, agradeceu as 25 participações de alunos do concelho, que tornaram “bastante difícil a escolha das cinco melhores fotografias, pela qualidade e criatividade que apresentaram”.

Lília Ana Águas explicou que a iniciativa teve como objetivo “promover a reflexão sobre o namoro, sobre o que é certo e o que é errado, tendo por base o respeito que temos sempre que ter pela outra pessoa”.

Em representação da Equipa para a Prevenção da Violência em Adultos do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, Micaela Oliveira aproveitou a oportunidade para deixar um agradecimento à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, pela disponibilidade que tem demonstrado em colaborar com outras entidades na concretização de projetos de sensibilização da comunidade, “que é algo de louvar e que não acontece noutros sítios”.

Dirigindo-se aos alunos presentes, a profissional de saúde referiu que estes “têm um valor extraordinário por terem aceite o nosso desafio”, acrescentando que, ”se vocês crescerem de forma a serem exemplo para os outros, o vosso futuro está garantido e o da sociedade também”.

Por seu lado, Raquel Simões, membro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Bairro, descreveu as participações dos alunos como “trabalhos muito bonitos e bastante criativos”, reconhecendo também não ter sido fácil a escolha do júri. A terminar, Raquel Simões partilhou com os alunos o desejo de “voltar a ver-vos neste tipo de desafios”.