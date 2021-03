Covid-19: Governo autoriza a venda de testes rápidos nas farmácias

O Governo aprovou, esta sexta-feira, dia 12, a venda de autotestes à covid-19 em farmácias, segundo aponta uma portaria publicada em Diário da República .

O objetivo passa por “intensificar os rastreios laboratoriais regulares para deteção precoce de casos de infeção como meio de controlo das cadeias de transmissão, designadamente no contexto da reabertura gradual e sustentada de determinados setores de atividade, estabelecimentos e serviços”, assegura o Ministério da Saúde.



A portaria refere que esta autorização é feita “a título excecional e transitório, para efeitos de prevenção do contágio do novo coronavírus (SARS-CoV-2)”. Assim, “os testes rápidos de antigénio (TRAg) qualificados como dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, destinados a amostras da área nasal anterior interna, podem ser colocados e disponibilizados no mercado nacional para utilização por não profissional, ainda que se destinassem a uma utilização profissional, de acordo com as indicações fornecidas pelo respetivo fabricante”.

Recorde-se que a venda facilitada destes testes já foi adotada por outros países, nomeadamente a Áustria e a Alemanha.