Falcão peneireiro resgatado em Cantanhede

Um falcão peneireiro-vulgar, que se encontrava aprisionado no cimo de uma árvore, foi resgatado pelos serviços de Proteção Civil da Câmara Municipal de Cantanhede.

A ave encontrava-se aprisionada no cimo de uma árvore, tendo a situação sido detetada por técnicos do Gabinete Técnico Florestal que se encontravam a acompanhar os trabalhos de monitorização da execução das faixas de gestão de combustível que decorrem no concelho, acionando de imediato a Proteção Civil Municipal.

Depois de avaliadas as condições para uma intervenção segura, a operação de salvamento avançou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, através da Equipa de Intervenção Permanente, e de um empresário local.

A operação realizou-se com sucesso e a ave já foi, entretanto, devolvida à natureza.

Para Adérito Machado, vereador da Câmara Municipal, “o sucesso da operação de Proteção Civil tem, neste caso particular, um importante significado ambiental, uma vez que, através de uma rápida intervenção foi possível promover a conservação e preservação da biodiversidade”.

O autarca deixou ainda um conselho a toda a população, “caso encontre uma ave de rapina ferida deve contactar imediatamente a GNR, o ICNF ou o serviço local de Proteção Civil”, alertando ainda que “caso consiga efetuar a recolha da ave, use uma toalha, ou manta, de forma a cobrir a cabeça da ave e privá-la da visão, usando luvas grossas para o efeito devido bico e as garras afiadas. Posteriormente coloque-a numa caixa de cartão perfurada ou numa transportadora de animais domésticos tapada com um pano, até chegarem as autoridades competentes, facultando-lhes todas as informações necessárias”, concluiu.