GNR fiscalizou 1666 viaturas nas áreas de serviço da A1 na Mealhada

O Comando Territorial de Coimbra da Guarda Nacional Republicana realizou, no último sábado, uma Operação Especial de Prevenção Criminal nas áreas de serviço da Mealhada, na A1.

Na sequência desta Operação Especial de Prevenção Criminal, em complemento com a Operação “COVID-19 Recolhimento +”, os militares da Guarda fiscalizaram 1.666 viaturas com o objetivo de apurar o motivo para se encontrarem em circulação, tendo a maioria apresentado uma justificação válida, bem como a documentação necessária para tal. Para além disso, foi igualmente objeto de atenção por parte dos 125 militares empenhados a fiscalização das viaturas e seus condutores, bem como das mercadorias transportadas.

No decorrer da ação foram levantados vários autos: 92 por várias infrações à legislação rodoviária; 77 por excesso de velocidade; 20 por inobservância de circulação entre concelhos no âmbito das medidas decretadas no Estado de Emergência; 20 por excesso de peso; 14 no âmbito do Regime de Bens em Circulação; três por consumo de estupefacientes; dois por falta de documento de acompanhamento de animal de companhia; dois por âmbito do Imposto Sobre Veículos e um por transporte irregular de resíduos.

Foi ainda detido um homem de 31 anos por falta de habilitação legal para conduzir.

Esta ação contou com o reforço da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), da Unidade de Ação Fiscal (UAF) e do Comando Territorial de Aveiro.