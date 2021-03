GRECAS é Campeão Nacional de Esperanças 4x400m

A formação de Santo António de Vagos voltou a escrever uma linda página na sua história, ao sagrar-se Campeã Nacional de Esperanças na de 4×400 metros. É verdade que a equipa do Sporting venceu a estafeta, mas acabou penalizada por participar na equipa o são-tomense Omar Elkhatib, ex-atleta do CAOB.

O GRECAS participou com 11 atletas no Campeonato Nacional de Esperanças (Sub-23) em Pista Coberta, alguns com participação de elevada qualidade.

O grande destaque vai para a estafeta de 4×400 metros, masculina, composta pelos atletas Henrique Eugénio, João Ferreira, Tiago Santos e Pedro Mirassol que, apesar do segundo lugar na prova, garantiu o título de campeã nacional, já que a equipa que terminou no primeiro lugar (Sporting CP) integrava atletas estrangeiros. O quarteto do GRECAS teve em Pombal um comportamento de grande qualidade, com a marca de 3.24,17, relegando para o terceiro lugar a equipa do Benfica.

