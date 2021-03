Há 270 PME Líder na Bairrada

Na Bairrada, é de novo o concelho de Águeda quem lidera, com 122 empresas distinguidas, mais 11 do que em 2019.

O número de empresas com o estatuto PME Líder continua a aumentar em Portugal, sendo que Aveiro se mantém entre os distritos com maior número de distinguidas. Em 2020, o estatuto PME Líder foi alcançado por 9955 empresas.

Na Bairrada, é de novo o concelho de Águeda quem lidera, com 122 empresas distinguidas (mais 11 do que em 2019), seguida de Anadia, com 39 (mais 2), Oliveira do Bairro, com 35 (menos 2), Cantanhede, com 32 (menos 1), Vagos, com 24 (menos 3) e, finalmente, Mealhada, com 18 (mais 1) PME Líder. No total, houve 270 PME Líder distinguidas na nossa região, um aumento de 8 empresas em relação a 2019.

A nível nacional, as 9955 PME Líder tiveram um volume de negócios superior a 40 mil milhões de euros e são responsáveis por cerca de 325 mil postos de trabalho.

É no distrito do Porto que está sediada a maioria das PME Líder (19,8%), seguido dos distritos de Lisboa (19,7%), Braga (10,3%) e Aveiro (9,8%). Comparativamente ao ano passado, verificou-se um acréscimo de empresas em todos os distritos.

Em Aveiro, em 2019, eram 887 as PME Líder; em 2020, são 971.

A distribuição setorial das líder em 2020 seguiu a mesma tendência de 2019, liderada pelo Comércio (34,4%), seguindo-se a Indústria Transformadora (24,4%), o Alojamento, Restauração e Similares (11,6%) e a Construção (10,8%). Do volume de negócios superior a 40 mil milhões de euros, que as empresas distinguidas representam, 7.5 mil milhões de euros são resultantes de exportações, mais 6% do que no ano anterior.

Continuam a predominar as pequenas empresas, com uma relevância de 71,9% do total das PME Líder 2020, seguidas das médias empresas, com 22,1%, e das microempresas, com 6%.