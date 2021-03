Os Bombeiros Voluntários de Cantanhede foram chamados nesta madruga de quarta-feira para um incêndio numa casa devoluta em Póvoa do Bispo (Ourentã).

O alerta foi dado às 05h22 levando ao local 13 elementos dos Bombeiros de Cantanhede, apoiados por três viaturas.

Não se conhecem as origes do incêndio. A GNR esteve no local com uma patrulha.

Não há feridos a registar em resultado desta ocorrência.