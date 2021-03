Profissionalmente, Mário Heleno esteve sempre ligado ao setor farmacêutico e atualmente é o presidente da direção do Centro Social, Cultural e Recreativo de Poutena.

O candidato do PSD, para o cargo de Presidente da Assembleia Municipal de Anadia, nas próximas eleições autárquicas, é Mário Heleno, antigo presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro.

Mário Heleno reside na Poutena e é um conhecido social-democrata anadiense, tendo sido Presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro entre 1998 e 2011.



