MOB dá voz aos músicos de Oliveira do Bairro mas em formato online

O MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro está de regresso entre 9 e 18 de abril.

Este festival, promovido pelo Município de Oliveira do Bairro, tem este ano como tema “O Silêncio da Música”, dando voz aos músicos do concelho, em formato online.

A 8.ª edição do MOB vai contar 43 entrevistas, a pessoas do concelho de Oliveira do Bairro ligadas à área musical, que serão publicadas na página de facebook do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de abril.

Este novo conceito é explicado pela vereadora da Cultura pela necessidade de “reinventar o MOB, oferecendo algo de diferente ao público, dando a conhecer os nossos músicos e dirigentes de associações ligadas à área musical, dando visibilidade a estas pessoas, que nos merecem a nossa maior admiração, mas também todo o apoio que nos for possível dar”, disse Lília Ana Águas.

Recorde-se que a edição de 2020 deste festival decorreu em formato online, tendo contado com atuações de 20 músicos convidados, gravadas no Quartel das Artes, sem público, e transmitidas posteriormente na página de facebook daquele equipamento cultural do Município.

“Não queríamos voltar a repetir a fórmula do ano passado, apesar de ter corrido muito bem, com muitos milhares de visualizações dos nossos vídeos”, refere Tiago Matias, criador e responsável pelo MOB desde a primeira edição.

“Dada a impossibilidade de os nossos músicos ensaiarem neste período de confinamento, avançámos para este formato, dando a conhecer o trajeto e as preocupações com o futuro de músicos e responsáveis associativos desta área, num contexto extremamente difícil para todos os profissionais da cultura”, acrescentou o também programador do Quartel das Artes.