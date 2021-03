Município de Oliveira do Bairro adere a acordo Cidade Verde

As ações a implementar têm como objetivos obter melhorias significativas na qualidade do ar e das massas de água e na melhoria da biodiversidade urbana.

O Município de Oliveira do Bairro aderiu ao Acordo Cidade Verde (Green City Accord), um movimento europeu que quer proteger o ambiente e promover cidades mais verdes, limpas e saudáveis.

As ações a implementar neste âmbito têm como objetivos obter melhorias significativas na qualidade do ar, na qualidade das massas de água e na eficiência do seu uso, no progresso considerável na conservação e melhoria da biodiversidade urbana e avanços na economia circular, ao assegurar uma melhoria significativa na gestão de resíduos municipais domésticos, e na redução da poluição sonora.

Jorge Pato, vice-presidente da Câmara, responsável pelo pelouro do Ambiente, explica que esta adesão se “enquadra na estratégia que o município tem implementado nesta área, com o objetivo de promover um território ambientalmente sustentável, com menos poluição e que garanta uma melhor qualidade de vida a todos os nossos munícipes”.

Para além deste acordo, Jorge Pato destaca que o município tem aderido a outras ações na área ambiental, como são exemplos o Pacto de Autarcas para o Clima e Energia e a iniciativa Clair City, projetos europeus que assumem o objetivo de reduzir as emissões de carbono. “Queremos fazer a nossa parte para o desenvolvimento sustentável do concelho, do país e do planeta”, acrescenta.

Nesse âmbito, o autarca assume o compromisso da “redução das emissões de CO2 no concelho em, pelo menos, 40% até 2030, com a adoção de uma abordagem integrada à mitigação e adaptação às alterações climáticas, através do aumento da eficiência energética e da produção e utilização mais limpa da energia, tal como formulado no Pacote de Medidas da União Europeia sobre o Clima e as Energias Renováveis.”

“Temos assegurado o envolvimento e trabalho em rede com outros municípios portugueses e europeus, através do projeto “CIRCULARIS – Economia Circular nas relações urbano-rurais” e do programa “Peer Learning”, da iniciativa Pacto de Autarcas, que vão permitir o intercâmbio de experiências e aprendizagens, através da produção e troca de conhecimento, informação e colaboração entre pares”, termina Jorge Pato.