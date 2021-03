Novo canil de Vagos já em funcionamento

O Canil Municipal de Vagos já se encontra a funcionar, desde o dia 8 de março. Ao longo desta semana, já foram recolhidos os primeiros cães para esta nova infraestrutura, localizada na freguesia de Santo André de Vagos.

O novo canil vai procurar responder às inúmeras solicitações de recolha de animais errantes no concelho. No entanto, continua a ser um espaço limitado, estando as recolhas de animais condicionadas à existência de local para os alojar.

A Câmara Municipal espera que, a partir de agora, exista uma melhor colaboração por parte dos munícipes, tanto na detenção responsável dos seus animais, como na comunicação de casos de animais errantes. Esta comunicação deverá ser feita para a Câmara Municipal de Vagos (234 799 600 ou e-mail: helena.sousa@cm-vagos.pt).

Os munícipes que pretendam visitar o novo canil para ver os animais alojados ou formalizar adoções devem fazer a respetiva marcação através dos contactos acima indicados.

O Município de Vagos continua a apoiar a adoção de animais do canil com a oferta da identificação, vacinação, desparasitação e esterilização.