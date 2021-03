OBSC completou 99 anos de existência concentrado em vários projetos

O Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) completou, no último domingo, 99 anos de vida, uma vez mais, como aconteceu no ano passado, sem o calor dos seus sócios e amigos. A pandemia assim obriga. Mesmo sem atividade (está prestes a regressar), a direção não tem estado parada, prepara o presente e o futuro, como nos dá conta o seu presidente, Luís Jesus.

São dois anos consecutivos sem comemorar o aniversário. Dentro das limitações, o que é que foi feito?

Na época anterior fomos apanhados de surpresa pelas medidas restritivas, com toda a gente em estado de alarme com a situação vivida. Este ano e nestes primeiros meses já estávamos a prever também este impedimento. Decidimos não improvisar um plano B para festejar o aniversário. Vamos procurar festejar esta data ainda dentro desta época desportiva em comunhão com os sócios e amigos num evento algo diferente dos moldes que têm sido usados. Confesso que foi com desalento e vazio que passei este dia 28 de março, mas as medidas restritivas assim o obrigam e certamente estamos apenas a aguardar as condições ideais para nos reunirmos pessoalmente em torno do OBSC.

