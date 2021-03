Pampilhosa: Festa do Folar cumpre tradição mas com bolos ao postigo

O GEDEPA vai avançar com uma pequena apresentação simbólica, em direto na sua pagina do Facebook e aceita encomenda de folares.

O GEDEPA (Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da Pampilhosa) vai cumprir a tradição no próximo domingo, dia 28, com a realização da Festa do Folar, naturalmente condicionada às exigências de saúde relacionadas com a pandemia.

Diz a tradição que no Domingo de Ramos há sempre Festa do Folar, que este ano terá contornos diferentes, a começar pela venda dos folares ao postigo.

Para assinalar as festividades, esta associação do concelho da Mealhada, vai avançar com uma pequena apresentação simbólica, em direto na sua pagina do Facebook, no domingo, dia 28, às 16h. Depois, os interessados em adquirir os deliciosos folares produzidos como manda a tradição, deverão contactar a direção do GEDEPA ou encomendar pelo correio eletrónico casaquinhentista@gmail.com.

As encomendas podem ser feitas até sexta-feira, dia 26. Posteriormente, os folares serão entregues “ao postigo”, no sábado e no domingo de manhã, na Casa Quinhentista.