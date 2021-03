Proteção Civil de Cantanhede promoveu aula online sobre segurança

Termina esta sexta-feira um conjunto de ações cívicas de caráter didático e pedagógico que decorreram ao longo da semana em Cantanhede, para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil, que se comemora a 1 de março.

Este ano, apesar da situação pandémica impossibilitar as habituais ações presenciais junto da comunidade escolar, a autarquia não quis deixar de se associar a uma data que considera tão importante e que é também uma forma de educar a sociedade para a prevenção, estimular o relacionamento com os agentes de proteção civil e fomentar a aquisição de conceitos e hábitos de segurança.

Nesse âmbito, a Proteção Civil Municipal promoveu na quarta-feira, dia 3 de março, uma aula especialmente preparada e direcionada para os alunos do 4.ª ano do 1 CEB do Centro Educativo de Cadima, com os temas abordados a incidirem sobre a Prevenção de Incêndios Rurais e a Evacuação de Emergência em Contexto Escolar. A iniciativa decorreu por via digital e teve como principal objetivo preparar a comunidade escolar em matéria de prevenção e autoproteção perante situações de emergência.

A educação para a prevenção e autoproteção, envolvendo a comunidade escolar, constitui um dos objetivos preconizados pelo Município de Cantanhede para a consolidação de uma cultura municipal de segurança, tendo para isso desenvolvido ao longo dos últimos 12 anos o projeto Semana da Proteção Civil, através da dinamização de ações de formação, informação e sensibilização em que participaram centenas de alunos de todas as escolas do concelho de Cantanhede.