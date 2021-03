Reabre hoje ao público a Biblioteca Municipal de Anadia

O número de utilizadores vai manter-se limitado, assim como as sessões ‘Contos & Fraldas’, ‘Hora do Livro’ e ‘Teatro de Fantoches’ continuarão a ser em formato online.

A Biblioteca Municipal de Anadia reabre hoje, dia 15 de março, após, praticamente dois meses de confinamento, retomando assim a atividade, dentro das limitações previstas pela Direção-Geral de Saúde. Funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h. Ao sábado estará encerrada.

À semelhança do que acontecia antes deste segundo encerramento, o número de utilizadores vai manter-se limitado, sendo apenas permitido o acesso a 22 pessoas na Sala de Adultos, 10 na Sala Infanto-Juvenil e de Leitura ao Ar Livre, e seis no Átrio. O acesso a publicações periódicas, livros, dvd’s e cd’s irá continuar condicionado. O utilizador que pretender consultar um determinado documento deverá solicitar a colaboração de um funcionário.

As sessões de promoção do livro e da leitura para o público em geral (Contos & Fraldas, Hora do Livro e Teatro de Fantoches) continuarão a ser em formato online, através das plataformas digitais do Município, aos sábados de manhã. Os espaços da Cafetaria e da Bebeteca manter-se-ão encerrados.

A autarquia apela para que nesta reabertura, os utilizadores continuem a respeitar as regras de segurança emanadas pela DGS e pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, mantendo-se o uso obrigatório de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento físico mínimo de dois metros.