Reconhecimento: Mealhada confeciona duas mil refeições para bombeiros do país

Cerca de dois milhares de bombeiros das capitais do distrito do país vão almoçar hoje (quinta-feira) leitão à Bairrada, bacalhau à rei e pastéis de Tentúgal, num gesto de reconhecimento pelo papel que estes têm desempenhado nta pandemia.

As refeições começaram a ser confecionadas esta madrugada, desde as 4h, na Mealhada, e estão a ser distribuídas de norte a sul do país.

Esta iniciativa foi desenvolvida pelo restaurante Rei dos Leitões, em parceria com a Caxamar, destinada a reconhecer o papel ativo dos bombeiros neste período difícil que o país atravessa.

António Paulo Rodrigues, do restaurante Rei dos Leitões, justifica o gesto, assegurando que “estar presente nesta fase é muito importante, pois são conhecidas as dificuldades que os bombeiros voluntários enfrentam, enquanto profissionais que atuam na linha da frente no combate à pandemia”.

Agradecido pela iniciativa, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, salienta que este gesto consubstancia o “espírito de entreajuda, tão característico do povo português”,

O Rei dos Leitões, que vai prestando apoio e solidariedade a outras causas locais e até de índole nacional, conta para esta tarefa com a parceria da Caxamar, de Ourém, empresa de transformação de bacalhau que trabalha no mercado nacional e internacional há mais de 30 anos.