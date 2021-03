Rede Social de Vagos cria Bolsa de Voluntários para IPSS

A ideia é ajudar instituições com necessidades na área dos recursos humanos, no âmbito da pandemia de Covid-19.

No âmbito da pandemia de Covid-19, e no seguimento das orientações emanadas pela Segurança Social, a Rede Social de Vagos está a propor aos diferentes parceiros sociais a criação de uma Bolsa de Recursos Humanos de Cariz Humanitário, para intervenção de emergência em caso de necessidade, nomeadamente, para substituição de funcionários/as das IPSS que trabalham diretamente com idosos e crianças, e que venham a ficar infetados.

Esta Bolsa de Recursos Humanos de Cariz Humanitário será dinamizada pelo Banco Local de Voluntariado de Vagos, parte integrante da Câmara Municipal de Vagos.

Quem pretender integrar a Bolsa de Recursos Humanos de Cariz Humanitário poderá inscrever-se através do e-mail acao.social@cm-vagos.pt (Núcleo de Ação Social da Câmara Municipal de Vagos), indicando o nome e número de telefone para posterior contacto por parte do Banco de Voluntariado de Vagos, a quem caberá fazer o devido encaminhamento para as IPSS.

Os Voluntários não poderão pertencer a nenhum dos grupos de risco referenciados pela DGS. Aos voluntários que vão participar em ações no âmbito desta Bolsa, será distribuído o devido material de Equipamento de Proteção Individual anti-Covid-19.

Esta bolsa tem como principal propósito ser um elo facilitador entre a disponibilidade demonstrada pelos cidadãos para oferecerem trabalho socialmente útil em regime de voluntariado e as necessidades de recursos humanos das instituições sociais.