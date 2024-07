Jovens na Mealhada voluntariam-se para preservar o meio ambiente

O Município da Mealhada viu aprovada a candidatura ao Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas 2024, do IPDJ, que se traduz na criação da Brigada Alt’Ambiente, composta por oito voluntários, que vão realizar diversos trabalhos em espaços verdes.

O programa, do Instituto Português do Desporto e Juventude, vai para o terreno entre 15 de julho e 16 de agosto. Nestas cinco semanas, oito jovens voluntários integram a Brigada Alt’Ambiente para desenvolverem diversos trabalhos no concelho da Mealhada, desde a limpeza de espaços verdes à manutenção de equipamento e mobiliário urbano. Outra das vertentes do seu trabalho passa pelo contacto com a população com vista à sensibilização para a importância da compostagem e da separação de biorresíduos.

“Este é um programa que tem resultado muito bem, com mobilização de jovens que, de facto, conseguem, nestas semanas, realizar ações com impacto no ambiente e na comunidade. Mais uma vez, os nossos serviços, centrados, neste caso, no Centro de Interpretação Ambiental, estão prontos para acolher estes jovens e para realizarem, com eles, um plano de atividades importante para a comunidade e que os valoriza também enquanto jovens de cidadania ativa”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, explicando que é o terceiro ano consecutivo que o programa se realiza no Município.

O programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas visa promover práticas de voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral, bem como da prevenção contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios afetados.