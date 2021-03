Para Mário Marinho, presidente da Junta de Freguesia de S. Lourenço do Bairro, não existem grandes obras ou pequenas obras. “Todas são importantes” mas, por vezes, “pequenos melhoramentos fazem maior diferença na vida das pessoas”. Muitas vezes, “as grandes obras nem são as essenciais”, refere.

Na reta final do mandato e para este ano tem um orçamento de aproximadamente 100 mil euros, que reconhece ser curto para as obras que quer deixar concluídas.

