Taça de Portugal abre época nacional de estrada com chegada a Anadia

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) anunciou que o pelotão nacional vai voltar a competir na estrada no dia 11 de abril, com a Prova de Abertura, entre Aveiro e Anadia. Um dia antes, terá lugar o Circuito CAR Anadia, na freguesia de Sangalhos. Ambas as provas são pontuáveis para a Taça de Portugal Jogos Santa Casa.