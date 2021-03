Vagos coloca “em cen@” artistas do concelho

Os diversos momentos do projeto “Vagos em Cen@” serão apresentados todos os sábados, às 21h30. Arranca no dia 6 de março, com a apresentação de uma declamação poética.

A arte e os artistas vaguenses vão ter, nos próximos meses, um palco semanal na página de facebook do Município, através da iniciativa Vagos em Cen@.

O objetivo deste projeto é promover as artes e os artistas do concelho e, paralelamente, dinamizar as redes sociais do Município de Vagos. Assim, nos próximos meses, serão apresentados, na página de Facebook do Município, espetáculos e entrevistas, de cerca de 30 minutos, que pretendem refletir o trabalho dos artistas de Vagos ou que com o concelho tenham frequentemente interagido, nomeadamente nas áreas de Poesia, Música, Literatura, Dança, Stand-Up Comedy, Artes Plásticas e Teatro.

Os diversos momentos do projeto “Vagos em Cen@” serão apresentados todos os sábados, às 21h30. O “Vagos em Cen@” arranca este sábado, dia 6 de março, com a apresentação de uma declamação poética por parte de Artur Rosa, denominada Pedaços Literários.

Prossegue no dia 13 com a atuação da cantora Verónica Matias, acompanhada por Marco Santos ao piano. O momento seguinte passará por uma entrevista à escritora Maria Alice Sarabando e o mês fechará com a atuação do vaguense Diogo Sarabando, que apresentará o seu projeto himalion.

Com este projeto a Câmara Municipal de Vagos espera dar visibilidade e apoiar o setor das artes e espetáculos, setor que tem sofrido um forte impacto negativo com a pandemia de Covid-19.