25 de Abril celebrado em registos diferentes em Oliveira do Bairro e Anadia

Celebrações do 47.º aniversário da Revolução de Abril com programas distintos em Oliveira do Bairro e Anadia.

Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia obriga a que os municípios ajustem as comemorações do 25 de Abril às restrições impostas pelo Estado de Emergência.

Por Oliveira do Bairro, o programa do 47.º aniversário do 25 de Abril conta com dois momentos que serão transmitidos em direto na página de facebook e no canal de youtube do Município. Começa às 9h45, com uma cerimónia de homenagem aos Combatentes da Guerra do Ultramar, em colaboração com o Núcleo da Liga dos Combatentes, junto ao Monumento dos Combatentes do Ultramar (Av. Abílio Pereira Pinto). Mais tarde, pelas 11h terá lugar a sessão solene da Assembleia Municipal, no Quartel das Artes.

No vizinho concelho de Anadia, as comemorações promovidas pela Assembleia e Câmara Municipal voltam a não se realizar por questões de segurança. No entanto, no dia 25 de Abril será transmitida, nas redes sociais do Município (Facebook), uma mensagem do Presidente da Assembleia Municipal.

Durante a semana, serão várias as iniciativas de índole cultural a assinalar a data. Destaque para um ciclo de cinema, nos dias 21 e 22, pelas 21h, no Cineteatro Anadia, com a projeção de dois filmes: “As Ondas de Abril”, de Lionel Baier, e “Luz Obscura”, de Susana Sousa.

No dia 23, haverá um cine-concerto com a Banda de Música de Anadia, pelas 21h, com a participação de Manuel Flores, Rita Silva e José Bigorna.



No dia 25 de Abril, a Rede de Bibliotecas de Anadia apresenta, em formato online, através das plataformas digitais do Município de Anadia (Facebook e Youtube), “O 25 de Abril vivido pelos seniores e contado aos jovens”. A iniciativa decorre na “Sala de Aula do Estado Novo”, recriada no Centro Escolar de Paredes do Bairro, com a participação de uma ex-professora primária, Natália Seabra, de 76 anos, residente em Ancas, e de alunos do 6.º e 9.º anos dos estabelecimentos de ensino do concelho.



Na semana de 26 a 30 de abril, o vídeo será apresentado em contexto de sala de aula, nos diversos estabelecimentos de ensino, pelos professores da disciplina de História aos alunos do 6.º e 9.º anos.