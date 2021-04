30 Minutos de Música prossegue com CORDIS,Carolina Pessoa e Nuno Sérgio

O projeto CORDIS – piano & guitarra portuguesa e a dupla de fadistas, Carolina Pessoa e Nuno Sérgio,vão estar presentes no Ciclo de Concerto 30 Minutos de Música, nos próximos dias 16 e 17 de abril, pelas 21h30, com a habitual transmissão em live streaming através de página do facebook partir do salão nobre dos Paços do Concelho.

O certame cultural promovido pela autarquia cantanhedense inicia a sua nona jornada já amanhã, 16 de abril, às 21h30, com a atuação de CORDIS – piano & guitarra portuguesa. Constituído em 2015, o grupo é fruto de um feliz encontro de dois jovens, Paulo Figueiredo, brilhante pianista, e Bruno Costa, prestigiadíssimo executante de guitarra portuguesa. Carolina Pessoa e Nuno Sérgio

No sábado, dia 17 de março, 30 Minutos de Música prossegue, também com início às 21h30, com a apresentação de Noite de Fado, contando com a participação dos fadistas cantanhedenses Nuno Sérgio e Carolina Pessoa, que se farão acompanhar por Luís Barroso, na guitarra portuguesa, Luís Carlos Santos, na viola de fado e Ricardo Gomes no cajon e flauta, contando ainda com a participação especial de Alexandre Henriques ao piano e Miguel Gomes na precursão.