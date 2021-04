Cerca de 2.500 crianças testadas em Oliveira do Bairro e zero casos Covid-19

Esta ação, que incluiu 12 escolas do pré-escolar ao 3º ciclo e 7 instituições com ensino pré-escolar, foi desenvolvida pela autarquia.

Com um universo de cerca de 2.500 crianças, a testagem massiva levada a cabo pelo Município de Oliveira do Bairro não identificou nenhum caso postivo.

Esta ação, que incluiu 12 escolas do pré-escolar ao 3º ciclo e 7 instituições com ensino pré-escolar, foi desenvolvida pela autarquia, que quis ir além do prgrama de etstagem do Governo, que assegura a realização dos testes rápidos de antigénio aos alunos do ensino secundário.

“O Município de Oliveira do Bairro considerou ser importante testar todas as crianças do concelho. Para que todo o processo fosse realizado com a máxima segurança e de uma forma não invasiva, a autarquia adicionou testes de saliva para testar todas as crianças, incluindo as de tenra idade, para as quais o processo de testagem por zaragatoa não é facilmente tolerado”, diz nota da autarquia.

Segundo Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira “o desconfinamento seguro e eficaz é aquele que é acompanhado de uma testagem massiva, de modo a evitar focos de contágio e quebrar cadeias de infeção. Apesar dos constrangimentos económicos que todos vivemos, consideramos que o investimento de 45 mil euros efetuado pela autarquia em testagem, foi muito importante para garantir alguma segurança às crianças e respetivas famílias que começam a desconfinar”.

O processo de testagem massiva acompanhou a estratégia de desconfinamento traçada pela tutela, a qual foi iniciado em março com a abertura do ensino pré-escolar e do 1º ciclo e finalizada agora com o regresso do 2º e 3º ciclo às aulas presenciais, após o período da Páscoa.