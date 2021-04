AFA suporta custos dos testes à Covid-19 e isenta clubes de pagarem inscrições para atletas da formação

A Associação de Futebol de Aveiro (AFA) anunciou, em comunicado, que vai suportar os custos dos testes de Covid-19 para a retoma da atividade do futebol de formação, garantindo ainda aos clubes associados a isenção do pagamento de inscrições dos seus atletas da formação, bem como a aplicação de um desconto de 40% na tarifa do seguro desportivo para todos os escalões, dos petizes aos seniores, para as inscrições realizadas a partir de ontem. Numa reunião entre a Direção da AFA e os clubes aveirenses, que decorreu numa plataforma digital, foram anunciadas as medidas que visam apoiar o regresso à atividade do futebol de formação, que está agendado para a próxima segunda-feira, dia 19 de abril.

Perante a orientação 36 da Direção-Geral da Saúde (DGS), que obriga à apresentação de um teste negativo à Covid-19 por parte dos atletas de formação até 72h antes do início das atividades, para o futebol e o futsal se enquadrarem nas modalidades de médio risco de contágio do novo coronavírus, a AFA decidiu apoiar os clubes. Assim, todos aqueles que vão retomar a sua atividade podem levantar os testes à Covid-19 na sede da associação a partir das 10h desta sexta-feira, sem qualquer custo.