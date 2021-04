Apoios ao tecido económico reforçados pelo município anadiense

Para esta nova fase, as candidaturas podem ser apresentadas a partir de amanhã, dia 8 de abril.

A redução de 30 por cento do pagamento de rendas, por um período máximo de seis meses e a isenção do pagamento de taxas municipais de esplanadas, até dezembro de 2021 são as mais recentes medidas de apoio ao tecido económico aprovadas pelo executivo anadiense, em reunião extraordinária.



Em nota de imprensa, a câmara municipal sublinha que as medidas de apoio que integram o “Programa Municipal de Apoio Extraordinário ao Tecido Social e Económico – Anadia Estamos Juntos e Juntos Recuperamos”, visam minimizar os reflexos negativos da contração da atividade económica.

Redução de rendas e isenção das taxas de esplanadas

Assim, para além de manter os apoios sociais e económicos em vigor durante o primeiro trimestre, o executivo anadiense aprovou ainda a redução de 30 por cento do pagamento de rendas, por um período máximo de seis meses, entre janeiro e junho de 2021.



Este apoio destina-se a pessoas singulares ou coletivas, titulares de um contrato de arrendamento ou de uma concessão, referentes aos espaços municipais: Edifício Dr. Luís Navega (Curia), Domus Café, Antiga Escola de Espairo, lojas do Mercado Municipal de Anadia, Incubadora do Curia Tecnoparque e Centro de Bem-Estar Social de Tamengos.

Por outro lado, foi também deliberado isentar o pagamento de taxas municipais de esplanadas, até dezembro de 2021, aos proprietários de estabelecimentos comerciais.

Apoio ao emprego

Na nota, o município revela que foram ainda introduzidos novos critérios nas Normas de Execução da Medida de Apoio à Atividade Económica de Interesse Municipal, no que concerne ao Apoio ao Emprego e Quebra de Faturação.

Assim sendo, podem candidatar-se a estes apoios as empresas que empreguem até 25 trabalhadores e que tenham registado quebras de faturação igual ou superior a 20 por cento.



De referir que as candidaturas entregues, durante a primeira fase, serão objeto de análise ou reanálise, caso ainda não tenha recaído qualquer decisão ou tenha obtido uma decisão de não elegibilidade.



Para esta nova fase, as candidaturas podem ser apresentadas a partir de amanhã, dia 8 de abril, através do preenchimento de um requerimento dirigido à Presidente da Câmara Municipal, e remetidas através do endereço eletrónico geral@cm-anadia.pt.



Com este reforço de apoios, “o Município de Anadia pretende garantir que os estabelecimentos mantenham a sua atividade e que os postos de trabalho sejam assegurados”, refere a nota da autarquia.