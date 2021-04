Assembleia Municipal de Anadia reúne dia 29

A Assembleia Municipal de Anadia vai reunir em sessão ordinária, esta quinta-feira, 29 de abril, pelas 14h30, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município. À semelhança da última sessão, a mesma será transmitida online, através das redes sociais do Município, Youtube e Facebook.

Do período da ordem do dia, destaque para a discussão e aprovação do Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima e ainda do projeto final de Regulamento de Funcionamento e da Atividade do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Município de Anadia.

No final da sessão está reservado um período de intervenção do público.