Assembleia viu efeitos das cheias e do vandalismo nos percursos do Cértima

Uma delegação da Assembleia Municipal (AM) de Oliveira do Bairro visitou o projeto do percurso pedonal e ciclável do Rio Cértima, obra que no último inverno sofreu os efeitos das cheias, que causaram alguns rombos no circuito, e onde há sinais de vandalismo provocado por veículos motorizados.

Esta visita, a pedido da bancada do movimento UPOB, aprovada por maioria, levou ao local o presidente da Assembleia, Francisco Martins, o presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, Simão Vela, e representantes das várias bancadas daquele órgão, nomeadamente André Chambel (CDS), Ricardo Regalado (PSD) e Armando Humberto (UPOB), que foram informados do projeto pelo vice-presidente da Câmara, Jorge Pato, responsável pelo pelouro do Ambiente, e pela chefe de divisão Patrícia Cunha.

Esta obra, que ficou danificada no inverno passado com as cheias, foi tema de discussão em sede da AM levando ao pedido de uma visita, agora consumada.

