Avelãs de Cima: Incêndio em aviário mata 30 mil pintos

Cerca de 30 mil pintos, com um dia de vida, que se encontravam dentro de um dos pavilhões da Avícola da Maia Velha, em Avelãs de Cima, morreram num incêndio que deflagrou ontem, 8 de abril, por volta das 20h.

Trata-se de um dos maiores aviários do concelho de Anadia, com cerca de 40 anos de existência. Ao JB, o empresário Renato Seabra, ainda bastante abalado com o incêndio, destaca o facto de os seis pavilhões reunirem todas as condições de segurança. O prejuízo ronda os 250 mil euros.

Ainda que seja uma exploração familiar, onde trabalham três pessoas, é um dos maiores aviários da região, com capacidade para 250 mil aves. Os frangos destinam-se sobretudo a churrasco e frango industrial.

“Hoje [dia 9] já recebemos 18 mil pintos”, diz Renato Seabra, convicto de que “o negócio não pode parar”, estando determinado a reconstruir aquele equipamento, ou partir mesmo para a construção de um novo.

As causas do incêndio ainda não foram apuradas.

Para o local, os bombeiros voluntários de Anadia deslocaram 14 operacionais e 5 viaturas. Segundo o comandante Bruno Almeida, dos bombeiros voluntários de Anadia, as operações contaram ainda com a colaboração da Associação de Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima (AAFAAC), com dois veículos e 7 homens, tendo a GNR de Anadia tomado conta da ocorrência.