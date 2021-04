Covid-19: Casos ativos continuam em queda na região

A Bairrada está a conter a propagação da Covid-19, apontam os números dos últimos quatro dias. Segundos os ACeS Baixo Vouga e Baixo Mondego, a Bairrada tem atualmente 23 casos ativos (menos 9 do que na sexta-feira).

Cantanhede tem apenas um caso ativo e Vagos é o concelho com mais, somando 9 à data de ontem, terça-feira. Não há mortes associadas à doença nas últimas duas semanas.

No concelho de Águeda, a informação atualizada do ACeS do Baixo Vouga regista 5 casos ativos (menos 1). Desde o início da pandemia, Águeda conta com 3224 casos confirmados (os mesmos de sexta-feira), 3163 recuperados (mais 1) e 56 óbitos a lamentar.

Anadia baixou de 6 para 3 casos ativos e tem agora, desde o início da pandemia, 1959 casos confirmados (mais 1) e 1900 recuperados (mais4). O número de óbitos não sofreu alterações (56).

Já Vagos apresenta 9 casos ativos (menos 1). Desde o início da pandemia, tem 1099 casos confirmados (mais 3), 1076 recuperados (mais 4) e 14 mortes.

Em Oliveira do Bairro o número de casos ativos baixou de 4 para 2. Atualmente, o concelho regista 1527 casos confirmados (mais 1), 1496 recuperados (mais 3) e o número de mortes mantém-se nos 29.

No ACeS do Baixo Mondego, a Mealhada tem 3 casos ativos (igual número em relação a sexta-feira). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1646 casos positivos (número igual) e já recuperaram 1589 doentes (igual). O número de óbitos neste concelho é de 54.

Finalmente, em Cantanhede, há 1 casos ativo (menos 2). Recuperaram da doença 2453 (mais 1) e desde o início da pandemia há o registo de 2529 casos acumulados, num concelho onde o total de óbitos chega aos 75.