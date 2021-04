Detido em Oiã com mais de 100 doses de haxixe

Oliveira do Bairro

A GNR, através do Posto Territorial de Oliveira do Bairro, deteve esta segunda-feira um homem de 32 anos por tráfico de estupefacientes na freguesia de Oiã, informaram hoje as autoridades.

No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR, ao abordarem o condutor de um veículo, “detetaram um forte odor a produto estupefaciente, o que motivou uma busca à viatura”, refere a GNR.

No decorrer das diligências policiais verificou-se que o suspeito transportava produto estupefaciente, culminando na sua detenção e na apreensão de 101,2 doses de haxixe, um telemóvel, uma balança de precisão, uma faca utilizada no corte do produto estupefaciente e 480 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido, tendo sido presente hoje, dia 6 de abril, ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro, para aplicação das medidas de coação, que ainda não são conhecidadas.