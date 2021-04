Documentário feito na Bairrada retrata Batalha do Buçaco (veja o trailer)

Chama-se “A Primeira Linha de Wellington”, o documntário realizado por Paulo César Fajardo, com estreia marcada para o próximo dia 8 de maio, em simultâneo nos Municípios de Penacova, Mealhada e Mortágua.

Este projeto com apoio Centro 2020 |Portugal 2020 |Centro Europeu de Desenvolvimento Regional, é a primeira grande produção do CineClub Bairrada, contou com filmagens durante o ano de 2020 em Almeida, Mortágua, Penacova, Mealhada, Anadia e Lourinhã, e teve o apoio de diversas instituições e pessoas, destacando-se o GRHMA – Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida, a Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro, o Grupo de Recriação Histórica de Condeixa e a Associação Napoleónica Portuguesa.

Conheça todo o projeto, as imagens das gravações, curiosidades e os olhares do realizador e dos responsáveis do CineClub Bairrada, tudo na próxima edição impressa do JB.

Para já deixamos o trailer do filme.

Veja a seguir: