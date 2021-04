ECEP investe 3 milhões em unidade fabril na ZI de Cantanhede

A ECEP, Lda, com sede no concelho de Oliveira do Bairro, vai avançar com a construção de uma unidade fabril na Zona Industrial de Cantanhede. O investimento está avaliado em cerca de 3,1 milhões de euros.

A venda de um espaço para a instalação da nova unidade fabril desta metalomecânica na Zona Industrial de Cantanhede, acaba de ser formalizada com a Câmara Municipal de Cantanhede.

Segundo nota da autarquia, a empresa pretende instalar uma unidade de produção destinada à montagem de estruturas metálicas e tubagens, montagens de máquinas e equipamentos industriais, manutenção e reparações mecânicas.

O espaço terá 6.200 m2 de área coberta, num total de 29.511 m2, prevendo, para além da criação de cerca de 20 postos de trabalho diretos, maioritariamente qualificados, mais 30 postos de trabalhos complementares, avança nota de imprensa da Câmara de Cantanhede.

