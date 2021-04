Expofacic só vai festejar a 30.ª edição em 2022

Está decidido, em 2021 não haverá Expofacic. A Comissão Organizadora da Exposição/Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede decidiu adiar para 2022 a realização da 30.ª edição do evento, por considerar não ser possível garantir o cumprimento das normas emitidas pela Direção-Geral de Saúde no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. A principal questão será mesmo a afluência de público, uma vez que há fundadas expetativas de que venha a ultrapassar os 400.000 visitantes.

“Mesmo que a crise sanitária venha a registar uma evolução extremamente favorável, o que nesta altura é impossível antever, a Expofacic envolve a realização de um vasto conjunto de ações que é preciso começar a preparar com muitos meses de antecedência e que culminam com uma operação logística bastante complexa, pelo que se considera não haver já tempo útil para concretizar todas as tarefas que é necessário desenvolver para o efeito sem comprometer de algum modo os elevados padrões de exigência seguidos nas anteriores edições”, considera a Comissão Organizadora. A tomada de posição definitiva foi protelada até agora, “na perspetiva de que a pandemia viesse a ser controlada de modo a permitir encarar como viável essa possibilidade, o que infelizmente não veio a acontecer”.

Por isso, à semelhança do que sucedeu em 2020, a organização vê-se forçada a adiar por mais um ano a 30.ª Expofacic, “uma decisão muito difícil de tomar, face a tudo o que ela representa para as entidades envolvidas, mas que se tornou inevitável perante os contornos da crise sanitária que Portugal e o mundo estão ainda a viver”.

Esta posição unânime da Comissão Organizadora foi aprovada esta terça-feira pelo executivo camarário, também por unanimidade, considerando que “é a única forma de salvaguardar o prestígio da Expofacic e manter a confiança dos parceiros e do público”.

A Comissão Organizadora reitera mais uma vez o seu compromisso de “continuar a fazer tudo o que está ao seu alcance para que a próxima edição venha a ser a maior e melhor de sempre”.

Entretanto, a INOVA-EM, enquanto entidade responsável pela gestão financeira e logística do evento, está a diligenciar junto de parceiros, patrocinadores, expositores e entidades prestadoras de serviços, no sentido de manter para 2022 os contratos e acordos formalizados para 2021.