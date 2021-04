Incêndio desalojou idoso na Tocha

Um homem de 75 anos ficou desalojado, esta madrugada, na sequência de um incêndio que afetou a habitação onde residia, na Tocha, concelho de Cantanhede, informaram os bombeiros.

O alerta foi dado às 22h50. Quando os bombeiros chegaram ao local, o rés do chão da habitação de dois andares já se encontrava tomado pelas chamas, tendo sido preocupação dos bombeiros salvaguardar o primeiro andar do edifício e as casas contíguas.

Em consequência do incêndio, o edifício sofreu danos estruturais (ao nível das vigas e pilares) e as janelas ficaram danificadas devido ao calor, deixando desalojado o único morador que não se encontrava no local quando deflagraram as chamas.

O idoso pernoitou no Hotel B&B Cantanhede, para onde foi transportado pelos bombeiros, estando o seu realojamento a cargo da Proteção Civil Municipal.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cantanhede, com oito elementos apoiados por três viaturas, a Proteção Civil Municipal e a GNR.