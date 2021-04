Oliveira do Bairro

Um incêndio num monte de sobrantes, em Montelongo, Oliveira do Bairro, está a mobilizar 19 operacionais apoiados por seis viaturas, soube o JB junto de fonte dos bombeiros.

O alerta foi dado às 21h31 e por volta da meia noite os operacionais ainda se encontravam no local.

No Concelho de Vagos está a lavrar também um incêndio desde as 23h27. Estão já no local oito operacionais, apoiados por duas viaturas.

Em ambas as situações é, para já, desconhecida a origem do fogo.