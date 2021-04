Incubadora do Curia Tecnoparque renova certificação

A Incubadora do Curia Tecnoparque, localizada em Tamengos, Anadia, viu renovada a Certificação ao Programa Startup Visa, do IAPMEI, que permite o acolhimento de empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal, com vista à concessão de visto de residência ou autorização de residência para imigrantes empreendedores.

A certificação é válida pelo período de um ano, com efeitos a partir do dia 1 de abril de 2021.

De acordo com o município anadiense, a certificação permitirá a abertura a candidaturas de empreendedores estrangeiros ligados aos setores tecnológicos, podendo proporcionar sinergias entre os incubados nacionais e estrangeiros, quer da Incubadora do Curia Tecnoparque quer das redes de incubadoras nacionais, bem como apresentar soluções tecnológicas de relevância para o mercado empresarial local.