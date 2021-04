Município de Anadia cria “vouchers” para dinamizar comércio local e hotelaria

A Câmara Municipal de Anadia aprovou a atribuição, por parte do Município, de uma compensação aos comerciantes, com sede ou estabelecimento no concelho, consubstanciada em descontos efetivados aos consumidores que sejam pessoas singulares, através da concessão de “vouchers Comércio Local”, no valor unitário de cinco euros, e “vouchers Hotelaria”, na modalidade de kits de “Boas Vindas” e oferta de uma noite extra para estadias de, pelo menos, três noites seguidas em estabelecimento hoteleiro.

A nova medida de apoio visa dinamizar e encorajar ao consumo no comércio local e na hotelaria, por forma a atenuar os prejuízos decorrentes da crise económica motivada pela pandemia.

O incentivo conta com uma dotação de 100 mil euros, e foi deliberado, por unanimidade, na última reunião de Câmara, no passado dia 12 de abril.

Descontos

Por cada compra de valor igual ou superior a 20 euros em estabelecimento do comércio local que tenha sido obrigado a encerrar, será atribuído um “voucher Comércio Local” de 5 euros que poderá ser descontado numa compra de, no mínimo, 20 euros, em qualquer estabelecimento comercial, restauração ou hoteleiro aderentes.

O “voucher” atribuído não pode ser descontado onde foi atribuído e apenas pode ser usado um voucher por cada compra.

Já o “voucher Hotelaria” integra um kit de “Boas Vindas”, atribuído em cada estadia mínima de duas noites em estabelecimento hoteleiro aderente. O “voucher” integra também a oferta de uma noite extra, por pernoita de pelo menos três noites seguidas, cujo custo será suportado pelo Município

O kit de “Boas Vindas” é composto por um voucher de 10 euros que pode ser descontado nos estabelecimentos aderentes de restauração, hotelaria e comércio local, numa compra mínima de 20 euros, efetuadas nos mesmos, apenas podendo ser usado um voucher por cada compra. Dá ainda direito a dois bilhetes de entrada no Aliança Underground Museum e no Museu do Vinho Bairrada.

