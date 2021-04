Município de Anadia reforça capacidade financeira de duas Juntas

As freguesias de Sangalhos e de Vila Nova de Monsarros vão ter a sua capacidade financeira reforçada. O executivo anadiense, na sua reunião extraordinária, realizada no dia 1 de abril, deliberou aprovar mais duas propostas de acordo pontual de colaboração que apoia financeiramente as freguesias, de acordo com as obras que se propõem realizar, segundo o valor que foi atribuído em dotação própria e aprovado com o Orçamento para 2021.

Obras

A Freguesia de Sangalhos pretende arranjar o espaço envolvente ao Lavadouro na Rua Prof. Bento Lopes; substituir a iluminação no jardim localizado a nascente do Mercado de Sangalhos; proceder à requalificação do jardim próximo do estabelecimento “100 Chocolate” e executar passadeiras na Avenida Dr. Seabra Dinis. A plantação de árvores na zona envolvente ao edifício da Junta de Freguesia e a construção de valeta na Rua do Lamarão, na localidade de Sá, são outras obras a realizar pela autarquia.

Já a Junta de Freguesia de Vila Nova de Monsarros propõe-se realizar a requalificação e beneficiação dos Cemitérios da Freguesia, nos lugares de Vila Nova de Monsarros e de Grada.

Reconhecendo a importância destas obras e, tendo em conta os condicionalismos financeiros para a sua realização, o executivo camarário deliberou atribuir às Freguesias de Sangalhos e Vila Nova de Monsarros uma comparticipação de 29.602 euros e 25.475 euros, respetivamente, para apoiar as obras que se propõem executar.

Os apoios serão atribuídos mediante a celebração de protocolos, ao abrigo da autorização genérica para a concessão de apoios às Freguesias aprovada pela Assembleia Municipal.