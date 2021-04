Museu do Vinho inaugura exposição inédita alusiva à vida e obra de José Cid

Foi inaugurada na tarde de hoje, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, a exposição temporária “José Cid – Vida & Obra” dedicada ao cantor, compositor, instrumentista e produtor musical, que conta com mais de seis décadas de carreira.

A mostra, que ocupa todas as salas de exposição temporária deste espaço museológico, é uma singela homenagem do Município de Anadia a uma figura incontornável da música portuguesa ligada ao concelho de Anadia. A exposição pretende dar a conhecer as várias facetas do artista e do homem surpreendente e irreverente, cuja carreira é um exemplo a seguir, e que terá, certamente, inspirado e influenciado outros artistas e não só.

A mostra poderá ser visitada de terça a sexta-feira, entre as 10h às 13h e as 14h e as 18h, e, ao fim de semana, entre as 9h30 e as 13h, até ao dia 30 de setembro.

