Novo Conselho de Administração do CHBV inicia funções

O novo conselho de administração do CHBV, que integra os Hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, conta agora com José Luís Brandão como novo Diretor Clínico.

O novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. acaba de iniciar funções. Mantêm-se Margarida França, como presidente do Conselho de Administração, Lucinda Godinho, como Vogal Executiva com funções de Enfermeira Diretora e Ana Gago, como Vogal Executiva, e passam a integrar o Conselho de Administração, a partir de agora, José Luís Brandão, como Vogal Executivo com funções de Diretor Clínico e Vítor Leite, como Vogal Executivo.

Refira-se que a presidente, agora reconduzida no cargo, é licenciada em Direito e Mestre em Gestão e Economia da Saúde. Foi diretora do Instituto da Qualidade em Saúde (IQS) e, em 2009, recebeu a medalha de serviços distintos grau “ouro” do Ministério da Saúde.

O novo conselho de administração do CHBV, que integra os Hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, conta então, agora com José Luís Brandão como Diretor Clínico. Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto é, desde 1999, especialista em Medicina Interna. Já em 2005 concluiu o Ciclo de Estudos Especiais em Cuidados Intensivos. Docente do ICBAS, foi Diretor Clínico da Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/ Espinho, E.P.E. e, desempenha, desde janeiro do corrente ano, funções no Serviço Cuidados Intensivos do CHBV, E.P.E..

Já Vítor Leite é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tendo iniciado funções no SNS, mais propriamente no Centro Hospitalar de São João, em 2010, como Técnico Superior do Serviço de Auditoria Interna; em 2014, iniciou funções como assessor do Conselho de Administração do mesmo Centro Hospitalar. Em 2015, assumiu a Direção do Serviço de Auditoria Interna do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. De acordo com a legislação em vigor, a nomeação foi precedida por parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP).