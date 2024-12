Mealhada ganha três viaturas para apoio à saúde no concelho

Ainda na saúde, o Município da Mealhada vai avançar com obras em diversas unidades de saúde do concelho, num investimento que ronda os 3,5 milhões de euros.

São três viaturas elétricas que vão servir as unidades de saúde do concelho da Mealhada. A cerimónia de entrega das chaves das viaturas elétricas, que decorreu no Centro Municipal de Exposições de Pombal, no dia 19 de dezembro, foi presidida pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Estas primeiras 56 viaturas agora distribuídas, de um total de 129, foram adquiridas pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro através de financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para Cuidados de Saúde Primários.

Refira-se que este investimento decorre do processo de descentralização de competências para os municípios na área da saúde, depois do envolvimento, na região, das próprias autarquias, da CIM Região de Coimbra e da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Presente nesta cerimónia, a vice-presidente da Câmara da Mealhada, Filomena Pinheiro, recordou que “da análise efetuada do auto de transferência apresentado pela ARS e pelo Ministério da Saúde, o Município da Mealhada considerou que não estavam reunidas as condições técnicas, financeiras e funcionais necessárias para a assunção e exercício pleno e eficaz das competências na área da saúde”, daí que “para além de todas as negociações efetuadas tanto pela ANMP como pela CIM Região de Coimbra, o Município também encetou negociações com o Ministério da Saúde, que culminaram na elaboração de uma adenda ao auto de transferência, na qual constavam compromissos claros por parte daquele Ministério”, destacou.

Dessa adenda, resultou a aquisição, por parte da tutela, de três novas viaturas elétricas equipadas para a prestação de cuidados de saúde, sendo alocadas às Unidades de Saúde do Concelho, “de forma a darem respostas e prestarem cuidados de proximidade aos nossos munícipes”, disse a autarca.

As obras integram dois avisos do PRR para requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais, tendo sido comtemplados o Centro de Saúde da Mealhada (1.786.600 euros) e as Extensões de Saúde da Pampilhosa (608.520 euros) e do Luso (377.200 euros).

O outro aviso tem a ver com a construção de um novo equipamento, na Vacariça, com um financiamento de 702.168 euros.