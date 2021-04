Pai procura paradeiro das filhas há dez anos

Ricardo André é de Alcobaça e desde 2012 que tenta saber algo das suas duas filhas (Beatriz e Raquel), cujo contacto perdeu depois do divórcio com Sandra Ribeiro. Um acordo verbal com a mãe das meninas para visitas quinzenais durou pouco e, desde maio daquele ano, o pai nunca mais as viu.

Uma das supostas fugas foi para Oliveira do Bairro, onde estiveram durante sete meses hospedadas num hotel, que inicialmente foi pago pelo companheiro de Sandra.

Beatriz e Raquel têm hoje 27 e 22 anos e o pai continua a desdobrar-se em esforços para encontrar uma pista sobre o paradeiro das filhas.

A história completa na edição de 15 de abril do Jornal da Bairrada